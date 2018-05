Collège : des députés proposent de créer une classe "prépa-métiers" en troisième

Cette classe permettrait de préparer l'orientation des collégiens, notamment vers l'apprentissage.

Une nouvelle classe bientôt proposée aux collégiens ? Des députés ont proposé de créer une classe de troisième baptisée "prépa-métiers", dans un amendement adopté en commission mardi 29 mai et qui sera débattu à l'Assemblée à partir du 11 juin. Il fait partie du projet de loi "avenir professionnel", porté par la ministre de Travail, Muriel Pénicaud, qui entend préparer l'orientation des collégiens, notamment vers l'apprentissage.

Des stages en milieu professionnel prévus

"Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée troisième 'prépa-métiers'", prévoit l'amendement. Cette classe, qui doit se substituer au dispositif existant d'initiation aux métiers en alternance pour les élèves, vise à préparer leur orientation "en particulier vers la voie professionnelle et l'apprentissage, et leur permet de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture". Elle est censée permettre "de renforcer la découverte des métiers, notamment par des stages en milieu professionnel".