Éducation : les États-Unis enregistrent la plus forte baisse du niveau de maths depuis 50 ans

C’est le baromètre des systèmes éducatifs. Le classement Pisa (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) est publié mardi 5 décembre. La plus grande étude internationale sur le niveau des élèves de 15 ans de 79 pays en mathématiques et en lecture notamment. La France était 26e en maths et 24e en lecture, lors de la dernière édition en 2018. Les Etats-Unis étaient 14e en lecture mais 38e en maths.

Et les tests nationaux américains confirment la plus forte baisse du niveau de maths en Amérique depuis 50 ans. Une chute de 9 points en maths et de 4 en lecture entre 2019 et 2022 à l'évaluation nationale des progrès de l'éducation, qui est souvent considéré comme le bulletin scolaire des États-Unis depuis le début des années 1970. La commissaire du Centre américain des statistiques de l'éducation, qui organise ce test, parle de lacunes troublantes dans les compétences de base des élèves.

Le niveau baisse encore plus depuis le Covid

8 700 élèves de 13 ans, de 460 écoles à travers tout le pays, ont été testés dans chaque matière. Des compétences de base, puisqu'il s'agit de multiplier un nombre à trois chiffres par un nombre à deux chiffres, ou d'identifier les sentiments d'un personnage dans un court passage de lecture. Les élèves ont progressé pendant de nombreuses années, mais le niveau baisse depuis 2012, et plus encore depuis la pandémie de Covid.