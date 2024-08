Classement de Shanghai : quatre universités françaises dans le top 100 en 2024

Quatre universités françaises se maintiennent dans le top 100 du classement de Shanghai 2024, le même nombre que l'année dernière, selon les informations communiquées jeudi 15 août par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'université Paris-Saclay, classée 15e l'année dernière, progresse de trois places pour atteindre la 12e place, meilleur classement français mais aussi meilleur classement en Europe continentale. "Il s’agit de la meilleure position enregistrée par un établissement français depuis la création du classement", salue le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

L'université Paris Sciences Lettres (+8 ; 33e), Sorbonne Université (+5 ; 41e), et l'Université Paris Cité (+9 ; 60e) figurent elles aussi dans le top 100. Par ailleurs, 25 établissements français apparaissent dans le classement.

"Être plus visibles à l'international"

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche évoque un "très bon cru" du classement cette année. D'autres universités progressent dans cette édition du classement de Shanghai 2024. C'est le cas de l'Université de Strasbourg (+50 ; cat 101-150), Nantes Université (+200 ; cat 501-600) et l'Université Paris Est-Créteil (+100 ; cat 701-800).

Dans un communiqué, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche démissionnaire, Sylvie Retailleau, "félicite les 25 établissements français classés et remercie l’ensemble des chercheuses et chercheurs ainsi que l’ensemble des équipes". "Leurs travaux permettent à notre enseignement supérieur et à notre recherche de mieux répondre aux besoins de la société, des étudiants, mais aussi d'être plus visibles à l'international", termine-t-elle.

500 universités sélectionnées sur six critères

Créé en 2003 par l’université chinoise Jiao Tong, à Shanghai, ce classement publié chaque année est une liste des 500 "meilleures" universités mondiales. Il est établi sur six critères, souvent critiqués par des spécialistes pour favoriser les plus grandes universités et de langue anglo-saxonne.

Les critères sont le nombre de Prix Nobel et de médaille Fields parmi les diplômés, le nombre de Prix Nobel et de médaille Fields parmi les anciens professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leurs disciplines, le nombre de publications dans les revues scientifiques Science et Nature, le nombre de publications rattachées à l’établissement et répertoriées dans les index de citations, ainsi que la performance académique des professeurs, reprenant les 5 indicateurs précédents divisés par le nombre d’enseignants-chercheurs permanents.