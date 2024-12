Chute du gouvernement Barnier : après cinq ministres en deux ans et demi, des enseignants s'inquiètent de l'instabilité à l'Éducation nationale

La motion de censure, votée mercredi 4 décembre par les députés pour faire chuter le gouvernement Barnier, n'est pas une surprise pour Vincent, professeur de lettres et d'histoire en lycée professionnel à Troyes (Aube) : "C'était attendu depuis la dissolution. Pour moi, on ne pouvait pas y échapper." Il compte maintenant sur l'abandon des projets qui étaient en cours : "Avec ce qui était prévu, cette censure est plutôt une bonne chose. Je pense aux mesures de carence, à la réduction des postes dans l'Éducation nationale. C'est inacceptable." Vincent espère que le nouveau gouvernement portera un autre regard sur la fonction publique et sur l'école.

Christophe, professeur de mathématiques à Gaillac (Tarn), est sur la même ligne mais s'inquiète d'un nouveau changement au ministère de l'Éducation. "On en est à cinq ministres en deux ans et demi, qui à chaque fois n'ont pas le temps de poser leur valise et qui font des choses trop rapidement, dans la précipitation, sans recul. Ça ne va vraiment pas du tout." Une valse des ministres et de leurs réformes, c'est aussi ce que dénonce Muriel, professeur des écoles près du Puy-en-Velay (Haute-Loire) : "Depuis quelques années, on croule quand même sous les réformes des programmes, le choc des savoirs, la réforme de ceci, la réforme de cela..."

"On n'a pas le temps de s'habituer à quelque chose que déjà il faut changer. C'est sûr qu'on aurait besoin de continuité." Muriel, professeur des écoles à franceinfo

Malgré cette profusion de mesures, les choses ne se sont pas améliorées à l'école, regrette l'enseignante qui est en grève jeudi, comme une majorité de ses collègues.