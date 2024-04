Ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron sur la formation et le recrutement des futurs professeurs des écoles

"Le système adopté ces dernières décennies n'était pas le meilleur." Lors d'un déplacement dans une école élémentaire du 9e arrondissement de Paris, vendredi 5 avril, Emmanuel Macron a annoncé son intention de réformer l'accès au métier de professeur des écoles à partir de l'année prochaine.

Le concours "sera passé à la fin de la licence", soit à bac +3 au lieu de bac +5 (master 2) actuellement, a-t-il précisé. Le chef de l'Etat a ainsi confirmé dans les grandes lignes un document de travail du ministère de l'Education nationale, qui avait fuité la semaine précédente. Voici ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron.

Le concours de professeur des écoles accessible dès la fin de la licence

Le président a pointé les défauts du système actuel, qui fait "naviguer les [futurs] enseignants pendant cinq ans post-bac", ce qui les fait sortir "durant plusieurs années des savoirs fondamentaux". Le chef de l'Etat a également mis en avant la crise de vocation dans le métier, avec une difficulté "à recruter dans les concours" et un recours aux contractuels.

Pour remédier à ces difficultés, le concours de professeur des écoles sera désormais accessible dès la fin de licence, et non plus à partir du Master 2. "On va monter en charge dès l'année prochaine et, en fait, sur deux ou trois ans, on va le systématiser", a affirmé Emmanuel Macron.

Une généralisation des licences de préparation au professorat des écoles

Afin de former les candidats dès l'après-bac, l'exécutif entend "aller vers une généralisation" des licences de préparation au professorat des écoles. Les enseignements seront notamment centrés sur le français, les mathématiques et l'histoire-géographie, ainsi que sur des techniques de pédagogie "innovantes", a détaillé Emmanuel Macron.

Une "forme de passerelle" avec le concours sera mise en place pour les étudiants qui ont suivi ce cursus, avec "des épreuves allégées". Les étudiants titulaires d'autres licences passeront le concours classique.

Des masters "professionnalisants" avec une rémunération dès le M1

Les admis au concours suivront ensuite des "masters professionnalisants", a poursuivi le président, accompagné de la ministre de l'Education, Nicole Belloubet. Dès la première année de master (M1), un "système" de stage en école sera mis en place, "un travail avec des élèves sous encadrement". Cela "permettra de rémunérer" les futurs enseignants, a souligné Emmanuel Macron. Ceux-ci gagneront "1 400 euros en M1 et 1 800 euros net en M2", a souligné par la suite l'Elysée.

Ces formations de deux ans, donnant ainsi accès à un bac +5, seront dispensées dans "les écoles normales du XXIe siècle". Les Inspé (Institut national supérieur du professorat et de l'éducation), qui assurent actuellement la formation des futurs enseignants, ont vocation à devenir "progressivement" ce type d'établissements, a expliqué Emmanuel Macron. L'Elysée a précisé ensuite que ces écoles seraient des "structures de coordination de l’ensemble de la formation des enseignants".

Les futurs enseignants en collège et lycée ne sont pour l'heure pas concernés

Cette réforme ne concerne, pour l'instant, que le professorat des écoles. Le concours d'accès à l'enseignement en collège et lycée n'est pas concerné. Mais "ce que l'on va créer avec ces licences, cela vaudra aussi pour eux, on va créer des passerelles", a glissé Emmanuel Macron, sans en dire davantage. Il faudra donc toujours être inscrit en master 2 pour pouvoir passer le concours externe du Capes.