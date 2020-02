"Ce n'est plus possible de bricoler" : à l'université Paris 8, le malaise des enseignants-chercheurs

Avec la future loi de programmation de la recherche, les universitaires craignent une précarisation des contrats, et plus de concurrence pour les financements. À Paris 8, des enseignants-chercheurs se sont prononcés pour la fermeture de la première année de licence, faute de moyens.

Dans la grande salle de la licence informatique de l'université Paris 8, en Seine-Saint-Denis, cet après-midi de février, enseignants et étudiants sont réunis en assemblée générale. "On est là pour vous et on aime notre métier. C’est juste que là, ce n’est plus possible de le faire comme il faut", annonce l'un des professeurs. Ici, la moitié d'entre-eux a voté la fermeture de la première année d'informatique l'année prochaine.

Une décision forte, très symbolique pour l'instant. Une façon pour eux de dire qu'ils n'ont plus les moyens d'enseigner convenablement face à une promo de 90 étudiants. "Il fut un temps où on bricolait un peu mais ça restait raisonnable. Depuis six mois, un an, ce n’est plus possible de bricoler", affirme Faresse, enseignant-chercheur et maître de conférences. Selon lui, ils ont perdu cinq postes d'enseignants en deux ans. "Par exemple, un cours que j’ai donné cette année à une classe en cours magistral, là où avant on faisait les séances de TD à 30, 35 étudiants, cette année on était 70", affirme-t-il.

On a un nombre d’étudiants qui est plutôt en progression, et en parallèle, 30 % d’enseignants en moins.Faresse, enseignant-chercheurà franceinfo

Des postes en moins, mais aussi pas assez d'ordinateurs pour tous les étudiants, ni pour les enseignants. Jean-Jacques, est enseignant en informatique, 29 ans de carrière universitaire : "Pour demander à pouvoir avoir un ordinateur quand j’ai un ordinateur qui a été volé, il m’a fallu huit mois et je ne sais pas combien de dossiers pour réussir à avoir un autre ordinateur pour travailler avec. Huit mois et des dossiers !"

Ils ne comptent plus leurs heures complémentaires

Avec tout cela, si la licence fonctionne encore, selon son collègue Pablo, c'est parce que les professeurs acceptent de faire bien plus d'heures que leur service normal. "L’an dernier, j’ai fait 186 heures complémentaires, l’année d’avant j’en faisais 120, ça veut dire un peu plus de cinq mois de travail en plus", explique-t-il.

Malgré cet effort de l’équipe pédagogique, on a les TP qui ne sont plus dédoublés, et il y a carrément un cours de L2 qui n’est plus donné du tout !Pablo, enseignant-chercheurà franceinfo

Dans ce contexte, autant dire que la partie "recherche" passe au second plan. "Je suis enseignant-chercheur, mais vous pouvez enlever le mot chercheur, parce que la recherche, je ne sais pas à quel moment je peux la faire", ajoute Faresse. "En pratique, je la fais pendant mes vacances. Et pourtant, on est jugé seulement sur cet aspect-là", regrette-t-il.

De son côté, la direction de la formation assurent que la licence informatique ouvrira bien l'an prochain et que les moyens alloués permettent tout à fait aujourd'hui et permettront encore demain de proposer tous les cours.