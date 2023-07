Direct Brevet 2023 : les résultats des académies de Paris, Créteil, Versailles et Besançon disponibles ce jeudi

Après une première salve de résultats publiés mercredi dans plusieurs académies, les élèves de troisième des académies de Paris, Créteil et Versailles connaîtront à leur tour leurs notes obtenues au brevet à 10 heures, jeudi 6 juillet. Pour les collégiens de l'académie de Besançon, le verdict est attendu à 16 heures. Suivez notre direct.

>> Les résultats du brevet 2023 académie par académie sont à retrouver ici

Des résultats publiés au compte-goutte jusqu'au 11 juillet. Mercredi, les élèves de Mayotte, Lille, la Guyane, Metz-Nancy et Rennes ont découvert leurs notes. Il faut s'armer d'encore un peu de patience si vous résidez dans les académies de Dijon, Montpellier, Normandie, Nice,Toulouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Reims, Amiens, Bordeaux, Corse, Grenoble, Nantes, Guadeloupe et Polynésie française, où les résultats seront publiés vendredi. Pour l'académie d'Aix-Marseille, ce sera lundi et pour les collégiens de la Réunion, mardi.

En 2022, 87,5% des candidats avaient obtenu leur brevet. Un chiffre en baisse de 0,6 point par rapport à 2021. L'an dernier, près d'un quart des candidats (24,4%) ont obtenu la mention très bien, 22% la mention bien, 20,7% assez bien et 20,4% ont été reçus sans mention.

860 000 collégiens ont composé lors des épreuves en juin dernier. Du français, des maths avant l'histoire-géographie et les sciences pour obtenir le diplôme national du brevet et tourner la page du collège. Les élèves ont aussi passé un oral, où ils ont eux-mêmes choisi le sujet. Les notes obtenues lors de ces épreuves comptent pour moitié dans la note finale, l'autre moitié est ovtenue via le contrôle continu.