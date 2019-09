Bouches-du-Rhône : deux femmes agressées à l'arme blanche dans une école de Marseille

Le pronostic vital des deux Atsem n'est pas engagé. L'agresseur est en fuite.

Deux femmes ont été agressées à l'arme blanche vendredi 6 septembre en début de matinée devant l'école La Pauline à Marseille dans le 9e arrondissement, rapporte France Bleu Provence. Leur agresseur a pris la fuite, on ignore les motifs de son geste.

Deux Atsem [agent territorial spécialisé des écoles maternelles] ont été agressées un peu avant 7 heures devant le groupe scolaire La Pauline, boulevard Romain Rolland, à Marseille. L'une est blessée au ventre après avoir reçu un coup de couteau, l'autre a reçu des coups.

Les deux femmes ont été rapidement prises en charge ainsi que six autres personnes sous le choc. Le pronostic vital des blessées n'est pas engagé. Secours et police sont toujours sur place devant l'établissement. Leur agresseur a pris la fuite, on ignore les motifs de son geste.