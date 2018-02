"Beats", "loops" et "samples" : plusieurs collèges vont proposer des cours d'électro à la rentrée

Ces cours de "DJing" sont une initiative de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), avec les ministères de l'Education nationale et de la Culture.

Après la flûte à bec, place aux platines. De Lyon (Rhône) à Paris, en passant par Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et Toulouse (Haute-Garonne), dix collèges vont proposer, dès la rentrée 2018, des cours d'électro à leurs élèves, rapporte BFMTV, mardi 27 février. Ces cours, nommés "La Fabrique électro", sont une initiative commune de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), avec les ministères de l'Education nationale et de la Culture.

Lors de ces ateliers de "DJing", un artiste et un professeur de musique initieront des élèves de 5e, 4e et 3e aux techniques de la musique électronique, explique BFMTV. Ces adolescents travailleront alors sur leurs premiers "beats", "loops" et autres "samples", ces extraits d'œuvres réutilisés dans de nouveaux morceaux.

Selon BFMTV, les jeunes pouces de "La Fabrique électro" seront en parallèle sensibilisés aux questions des droits d'auteur. Ils montreront enfin ce qu'ils auront appris lors de ces cours de "DJing", à travers un concert à l'issue de ce cours d'un nouveau genre.