Selon une étude de l'Ifop et de l'association COP1, près d'un étudiant sur deux déclare limiter ses achats alimentaires ou y renoncer. Avec parfois des conséquences sur la santé.

Chez les étudiants en situation de précarité, le panier de courses à moitié rempli a des conséquences directes sur le contenu de leur assiette. Selon une étude de l'Ifop et de l'association COP1 publiée en septembre, ils sont près d'un sur deux à déclarer faire des concessions au supermarché. Ces jeunes renoncent alors à des aliments, réduisent leurs portions, voire sautent des repas. Ce qui peut avoir des effets négatifs sur leur santé, notamment en engendrant des carences alimentaires.

Alors qu'ils sont même de plus en plus nombreux à s'approvisionner en denrées auprès d'associations, le repas Crous à un euro pour tous les étudiants est une solution régulièrement mise en avant pour endiguer la précarité alimentaire. La mesure vient d'être validée en commission des finances, mais son application dépendra de l'adoption in fine du projet de loi de budget par l'Assemblée nationale.

Franceinfo souhaite donner la parole aux étudiants dont la situation financière ne permet pas de manger avec plaisir ou suffisamment. Si vous êtes concerné et le souhaitez, vous pouvez répondre à nos questions dans le formulaire ci-dessous. Vos réponses seront consultées dans les prochains jours par nos journalistes. Elles resteront confidentielles et aucune publication vous concernant n'interviendra sans votre accord. L'anonymat est aussi possible. Les témoignages ayant retenu notre attention donneront éventuellement lieu à une prise de contact directe.