Les élèves de 6e et de 5e doivent être répartis en trois groupes pour les mathématiques et le français. La mesure ne fait pas l'unanimité dans le monde éducatif.

C'est la mesure phare de la rentrée 2024. Au collège, les élèves de 6e et 5e seront répartis en trois groupes en fonction de leur niveau en mathématiques et français. Concrètement, pour chaque gros chapitre, seront constitués un groupe de collégiens à l'aise, un groupe d'élèves moyens et un groupe pour les plus en difficulté. Le dispositif est conçu pour évoluer au gré des progrès de chacun. Mais l'efficacité d'une telle organisation est débattue. Redoutant la stigmatisation des élèves les plus faibles et le manque de moyens accordés pour mettre en œuvre ce système, les syndicats y sont farouchement opposés. Signe que le sujet est sensible, l'arrêté publié au Journal officiel le 17 mars n'évoque plus des groupes de niveau, mais des ensembles "constitués en fonction des besoins des élèves".

La rédaction de franceinfo souhaite donner la parole à des enseignants, des parents et des élèves en amont de cette évolution majeure. Vous êtes professeur et vous redoutez cette mesure ? Vous espérez au contraire qu'elle vous aidera à faire cours ? Vous êtes parent et vous craignez qu'être placé dans un groupe homogène soit néfaste pour votre enfant ? Vous considérez, au contraire, que cela peut l'aider à progresser ?

Quel que soit votre point de vue, votre témoignage nous intéresse. Vous pouvez nous répondre dans le formulaire ci-dessous. Vos réponses seront consultées dans les prochains jours par nos journalistes. Elles resteront confidentielles et aucune publication vous concernant n'interviendra sans votre accord. Les témoignages ayant retenu notre attention donneront lieu à une prise de contact directe.