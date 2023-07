REPORTAGE. "Je vais faire mentir les statistiques" : à Paris, des stages pour aider des bacheliers de milieux défavorisés à préparer leurs études supérieures

Depuis 2004, l'association "Réussir aujourd'hui", accompagne des centaines de jeunes bacheliers venus de banlieue ou de quartiers difficiles de toute la France pour atteindre leurs rêves de grandes études. Elle organise chaque été des stages de préparation intenses.

Une trentaine de jeunes, originaires de Seine-Saint-Denis, Saint-Étienne ou encore Alès, sont réunis du 16 au 28 juillet dans les locaux de l'association "Réussir aujourd'hui", dans le 13e arrondissement de Paris. Tous jeunes bacheliers, avec mention, et venant de milieux défavorisés. Ils préparent leur rentrée en études supérieures.

Au programme : 55 heures de cours d'histoire-géographie, de mathématiques ou encore des séances de sport. Micheline Huvet Martinet est bénévole au sein de l'association, elle veut les aider à briser le "plafond de verre" au-dessus de leur tête.

"Ils sont pratiquement tous boursiers et nous, notre but, c'est de faire pratiquer le pacte républicain de l'égalité des chances, de la mobilité sociale parce que beaucoup d'entre eux n'osent pas. Ils disent 'Sciences Po, c'est pas pour moi parce que je suis dans ma barre d'immeuble à La Courneuve ou à Saint-Denis'. Il y a une forme d'autocensure."

"Dans ma famille, je suis la première à avoir le bac"

Pendant la pause, une des élèves, qui veut rentrer plus tard à Sciences Po, reconnaît qu'"il y a une reproduction sociale". "J'ai découvert Bourdieu et je me suis dit 'OK, je vais faire mentir les statistiques'. Par exemple, dans ma famille, je suis la première à avoir le bac et à faire des études supérieures." Parmi les anciens passés par ce stage, certains ont créé une entreprise ou ont rejoint la haute administration.

L'association "Réussir aujourd'hui" aide environ 150 jeunes, de la première à la terminale, avec un seul objectif les guider jusqu'à leurs études supérieures.