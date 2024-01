Écrans : même les enfants y sont accros

Les Français passent de nombreuses heures chaque jour devant un écran. Une addiction qui touche également les plus jeunes, même si certains parents travaillent à limiter cette tendance.

Les écrans sont partout, et on les regarde plusieurs heures par jour. Les Français passent en moyenne 4,6 heures par jour devant un écran, tous supports confondus, soit 29% du temps hors sommeil. "Dès que j'ai un petit moment, j'aime bien regarder les sites de décoration, d'immobilier, parce que je suis dans l'immobilier", confie une femme. "C'est vraiment devenu un esclavage", lance une autre. Les enfants sont particulièrement exposés à cette tendance, et de plus en plus à mesure qu'ils grandissent.

Trouver une alternative aux écrans

Selon une étude, le temps d'écran peut grimper jusqu'à 7 heures par jour pour un adolescent. Une mère a de son côté pris une décision radicale : ses enfants ne regardent aucun écran. "Ni télé, ni tablette, ni téléphone", tranche-t-elle. Pour Serge Tisseron, psychiatre, l'essentiel est surtout de leur trouver une alternative. "La question des écrans ne peut pas se résoudre uniquement en limitant le temps d'utilisation. Il faut tenir compte, finalement, du climat général, de l'environnement familial, de l'environnement scolaire", estime-t-il.