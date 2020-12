VIDEO. Une amende pour avoir nommé trop de femmes : la réaction d\'Anne Hidalgo

Anne Hidalgo doit payer une amende de 90 000 euros à la Fonction Publique pour avoir nommé trop de femmes à la direction de la mairie de Paris.



"Cette amende est évidemment absurde". Ce mercredi 15 décembre, au conseil de Paris, Anne Hidalgo a dénoncé un acte "injuste, irresponsable, dangereux". En effet, la mairie de Paris est condamnée à payer ces 90 000 euros pour non-respect de la parité aux postes de direction. Les femmes représentent 69 % des nominations à la direction de la mairie de Paris, soit 11 femmes sur 5 hommes.

Anne Hidalgo se dit très fière

"J'irai porter moi-même ce chèque avec mes adjointes, avec mes directrices et l'ensemble des femmes du secrétariat général, donc on va être nombreuses", a indiqué l'élue. Elle a d'ailleurs convié toutes les présidentes de groupes de la majorité et de l'opposition à se joindre à elles. "Je suis très, très fière d'une équipe large de femmes et d'hommes qui portent ensemble ce combat pour l'égalité", a ajouté Anne Hidalgo. La maire de Paris voit finalement cet acte comme une campagne de communication inattendue. Elle a fini son discours en ajoutant : "Merci d'être aussi engagés."