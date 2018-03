VIDEO. Sylvie, 13 ans : "Mes frères ? Ils ne font jamais à manger, jamais la vaisselle, jamais le ménage..."

Sylvie a 13 ans et vit dans la banlieue de Lyon avec sa mère et ses cinq frères. Dans le cadre de la collection "Elles ont toutes une histoire", Sylvie partage son expérience, et ses questionnements sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la place des femmes dans la société... "Quand [mes frères] sont à la maison, ils ne font presque jamais à manger, jamais la vaisselle, jamais le ménage, et nous on le fait tout le temps, témoigne-t-elle. Je ne trouve pas ça normal, on est tous égaux." Si elle considère que les garçons sont encore trop machos, elle espère épouser plus tard un homme qui l'aidera pour les tâches ménagères : "J'aimerais qu'il soit drôle, intelligent (...) et qu'il nous aide un peu à faire le ménage, la vaisselle, surveiller les petits... Ce serait bien quand même !"

Une série de vidéos réalisée par Samuel Le Bihan

Du 5 au 15 mars, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, découvrez d'autres témoignages sur franceinfo. Réalisée par Samuel Le Bihan, la collection "Elles ont toutes une histoire" donne la parole à celles qui seront les femmes de demain. Dans ces vidéos, onze jeunes filles, âgées de 9 à 18 ans, partagent ainsi leurs questionnements, leurs convictions, leurs envies... Quels seront les enjeux de vie de ces adolescentes au regard de ce qu’elles vivent au quotidien : la famille, le travail, l’amour, l’égalité, le féminisme ou encore l’éducation ? Comment imaginent-elles construire leur avenir ?