VIDEO. Rencontre avec Zeinab, une des premières femmes à se déguiser en homme pour contourner l\'interdit en Iran

Elle était iranienne. Elle est allée à un match de football. Elle s'est fait arrêter. Elle s'est immolée. C'était Sahar Khodayari. Zeinab a été une des premières femmes à se déguiser en homme pour contourner l'interdit. Il y a 8 ans, Zeinab se déguise pour la première fois. "Personne n'a remarqué ou n'a fait attention à nous", se souvient-elle. 4 ans plus tard, les images de Zeinab sont révélées au grand public et inspirent d'autres jeunes femmes désireuses d'assister à des matchs. "Beaucoup de filles ont mis des barbes et des moustaches postiches pour entrer dans les stades."

Partir ou se soumettre ?

Mais il y a un mois, Zeinab a quitté l'Iran. "Moi, soit je devais rester en Iran et effacer tous les post que j'avais postés sur les réseaux sociaux, tout ce que j'ai écrit sur les stades et les matchs, oublier tout ça, ne plus jamais aller au stade, ne plus jamais en parler, oublier ma passion… ou alors fuir l'Iran", confie-t-elle. Depuis la révolution islamique de 1979, les Iraniennes n'ont pas le droit d'assister aux matchs de football masculin même si aucune interdiction n'est formellement inscrite dans la loi.

En 2018, une pétition avait déjà été lancée pour permettre aux femmes d'entrer dans les stades. L'interdiction a alors été levée provisoirement pour que les femmes puissent participer aux projections de matchs de la Coupe du monde. "J'espère vraiment qu'il va se passer quelque chose de positif, maintenant que nous avons payé de notre sang, que nous avons été en prison… J'espère que cela va nous apporter quelque chose de bien", conclut Zeinab.