VIDEO. Regardez en avant-première le documentaire "Simone, Louise, Olympe et les autres : la grande histoire des féministes"

Retracer deux siècles de combats et de victoires féministes, telle est l’ambition de Simone, Louise, Olympe et les autres. La grande histoire des féministes, un documentaire en deux parties diffusé les dimanches 11 et 18 mars, sur France 5. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, jeudi 8 mars, franceinfo.fr vous propose de voir en avant-première le premier volet, intitulé "Les Pionnières".

Deux siècles séparent Olympe de Gouges des militantes du Mouvement de libération des femmes (MLF). Deux siècles riches des luttes de ces femmes audacieuses, tenaces, visionnaires. Elles ont lutté pour le droit à s’éduquer, à travailler, à voter, à disposer de leur corps et à choisir leur sexualité en toute liberté.

Ce premier volet raconte l’histoire des pionnières du féminisme, d'Olympe de Gouges et sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne jusqu’aux premières doctoresses, avocates ou patronnes de presse de la Belle Epoque. Tout au long de ce XIXe siècle chaotique, entre révolutions et réactions, elles ont été de toutes les luttes pour que les femmes ne soient plus les oubliées de l’histoire.