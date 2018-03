VIDEO. Mounia, 18 ans : "Face aux grands de mon quartier, je ne vois pas pourquoi je devrais baisser la tête"

Mounia a 18 ans, vit à Pantin (Seine-Saint-Denis) et étudie les sciences politiques à la fac. Très investie dans l'aide aux migrants, elle a fait plusieurs séjours dans la jungle de Calais. Dans le cadre de la collection "Elles ont toutes une histoire", Mounia partage son expérience, et ses questionnements sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la place des femmes dans la société... "Souvent on dit : 'La Seine-Saint-Denis, (...) c'est la loi de l'homme'. En fait, tout dépend de comment tu le vis toi dans ta tête. Moi, je sais que dans mon quartier, les grands de mon quartier ne m'embêtent pas."

Je ne vois pas pourquoi je devrais baisser la tête. J'avance comme ça fièrement, la tête haute, et ça n'a jamais posé de problèmes ni à moi ni à eux. Mounia, 18 ans

"Ce qui pourrait faire que les rapports hommes-femmes s'améliorent, reprend Mounia, c'est que nous, les jeunes, on soit acteurs de notre quotidien et surtout de notre futur. Tout dépendra de la manière dont on va former nos enfants, comment on va les éduquer, leur transmettre des valeurs. (...) [Les filles] n'ont pas à se sentir inférieures."

Je garde un petit peu espoir... Même si c'est vrai qu'on a encore beaucoup de boulot pour que ça change ! Mounia, 18 ans

Une série de vidéos réalisée par Samuel Le Bihan

Du 5 au 15 mars, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, découvrez d'autres témoignages sur franceinfo. Réalisée par Samuel Le Bihan, la collection "Elles ont toutes une histoire" donne la parole à celles qui seront les femmes de demain. Dans ces vidéos, onze jeunes filles, âgées de 9 à 18 ans, partagent ainsi leurs questionnements, leurs convictions, leurs envies... Quels seront les enjeux de vie de ces adolescentes au regard de ce qu’elles vivent au quotidien : la famille, le travail, l’amour, l’égalité, le féminisme ou encore l’éducation ? Comment imaginent-elles construire leur avenir ?