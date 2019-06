VIDEO. Les footballeuses américaines, les joueuses de tous les records

Les joueurs américains n'étaient pas parvenus à se qualifier pour la Coupe du monde 2018. Ce sport est depuis longtemps délaissé par les hommes qui ont souhaité s'éloigner du football anglais au bénéfice de leur sport national : le football américain. Les joueuses américaines, quant à elles, ont battu tous les records en remportant pas moins de 3 Coupes du monde et 4 titres olympiques. "Les femmes aux États-Unis trônent en tête du classement FIFA depuis des années et des années", explique Mélissa Paza, ex-footballeuse professionnelle.

Une passion nationale

En 1971, seules 700 adolescentes jouaient au football dans leur lycée mais un an plus tard, une loi change la donne. En effet, la loi "Title IX" interdit toute discrimination liée au sexe dans les programmes éducatifs soutenus par l'État. Très vite, les Américaines s'entichent de ce sport et commencent très jeunes à fouler les terrains. En 1991, année de la première Coupe du monde féminine, ce sont 120 000 lycéennes qui jouent au football à travers le pays.

En 2018, le foot est devenu le quatrième sport le plus populaire chez les jeunes filles aux États-Unis.