"Un fléau". Invitée de franceinfo, dimanche 21 mars, la ministre déléguée à l’Egalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno, s'est dite "tellement touchée par le drame de Magali Blandin et de ses quatre enfants qui sont aujourd’hui orphelins parce qu’un homme n’a pas accepté qu’elle le quitte. C’est ça les feminicides.". Le mari de Magali Blandin a été mis en examen pour "meurtre par conjoint".

Il faut éduquer et sensibiliser, c'est sûr, mais aussi sanctionner, mettre les femmes à l'abris, les écouter. Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l’Égalité femmes-hommes à franceinfo

Elisabeth Moreno a promis que le gouvernement continuera à "travailler d'arrache-pied" pour lutter contre les féminicides. "Beaucoup a été fait, depuis que le président a décidé que ce serait la cause du quinquennat. On n’a jamais autant parlé de la cause des femmes, a-t-elle assuré. Ce qui s’est passé hier me donne encore plus de détermination pour lutter contre ce fléau dans notre pays et nous y sommes totalement mobilisés."