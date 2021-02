VIDEO. \"J\'ai été mariée de force\" : Julia a fui l\'Arabie saoudite pour vivre libre

"J'ai pleuré, j'ai dit que c'était un monstre, que je ne voulais pas rester avec lui, que j'ai été mariée de force. Ils ont dit : "Non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Restez à côté, là." Le 15 août 2014, Julia atterrit à Roissy avec l'homme avec qui elle est mariée depuis quelques mois. "Je vais avec lui à Paris pour notre lune de miel. Je ne veux pas vraiment rester avec lui, c'est une personne vieille et violente", raconte Julia. Lorsqu'il va chercher leurs valises, Julia se réfugie auprès des policiers de l'aéroport, et leur demande comment obtenir l'asile en France.

À ce moment-là, je me sens vraiment très, très libre. Je ne sais pas comment j'ai la force pour faire ça. Je suis là. C'est ma naissance. Julia à Brut.

Julia n'a jamais eu de nouvelles de son ex-mari et n'est jamais retournée en Arabie saoudite, malgré les demandes de sa famille. Elle raconte son histoire dans "Les fugitives", une enquête d'Hélène Coutard sur les femmes saoudiennes qui ont décidé de fuir leur pays et la tutelle des hommes. "En France, ici, j'ai le droit de sortir, je m'habille comme je veux, j'ai une voix. C'est ma voix, ma parole et mes mots. C'est moi qui les choisis, chaque mot qui sort de ma bouche. Je parle avec des hommes, je cherche un travail, toute seule", confie-t-elle.