VIDEO. Harcèlement de rue : répliquer, surprendre, frapper… Cinq techniques pour se défendre

Jadis ignoré ou minimisé, le harcèlement de rue est désormais pris au sérieux par les autorités. Mardi 19 septembre, Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, a lancé un groupe de travail sur la possibilité de pénaliser ces actes et paroles qui empoisonnent la vie de toutes.

Alors que, selon le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, 100% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement dans les transports, certaines ont dû apprendre à se débarrasser des harceleurs, lourdauds et autres distributeurs de compliments non sollicités (au mieux) ou d'insultes (au pire).

Or, "ces techniques, elles s'apprennent", assure Nathan Obadia, coach sportif passé (entre autres) par le krav-maga.

"L'objectif est d'avoir plus confiance en soi !"

Pour aider les femmes à parer ces situations en gardant confiance en elles, il a développé la "méthode SELF" : un enseignement au croisement du self-défense, de la relaxation et de l'expression théâtrale.

Posture, expression orale, gestuelle... Avant de penser autodéfense, ses cours abordent notamment la question de la communication verbale et non-verbale : "L'objectif est d'avoir plus confiance en soi ! Il faut entraîner le système nerveux à réagir efficacement sous stress", explique-t-il, avant de fournir quelques clés très pratiques pour se sortir d'une situation de harcèlement de rue.