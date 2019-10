VIDEO. Guadalupe Rodríguez, la sapeuse-pompière mexicaine qui casse les stéréotypes

"Je ne suis entourée que par des hommes, je n'ai eu droit à aucune faveur." Au Mexique, Guadalupe Rodríguez est la seule sapeuse-pompière de l'État de Campeche. Et aujourd'hui, elle en est fière. "Le fait d'être la seule pompière de Campeche me rend très fière, je suis très heureuse, très accomplie", indique Guadalupe Rodríguez.

Si la pompière n'est entourée que d'hommes, elle affirme toutefois avoir connu les mêmes entraînements. "Je pense que c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver car je me suis lancée un défi et je me suis mise au même niveau que les hommes pour prouver mes aptitudes, mes connaissances, et mes qualités."

Je pense apporter mon aide aux femmes, à les encourager à réaliser leurs rêves, à poursuivre leurs buts, à atteindre leurs objectifs. Guadalupe Rodríguez à Brut.

C’est à l'âge de 27 ans, après des études d'ingénieur, que Guadalupe Rodríguez a réalisé son rêve de devenir pompière. Et ce souhait n'est pas le fruit du hasard : depuis toujours, elle combat les stéréotypes de genre. Depuis toute petite, elle fait des métiers considérés comme "étant réservées aux hommes." "En voyant qu'il y a déjà une femme parmi la brigade des pompiers, je pense que nous allons un peu casser le modèle", explique Guadalupe Rodríguez.

Au Mexique, la disparité entre les hommes pompiers et les femmes pompières est très marquée. Il existe 496 brigades de sapeurs-pompiers dans le pays. Mexico compte 2500 pompiers parmi lesquels seulement 300 femmes.