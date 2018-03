VIDEO. Emma, 17 ans : "Les garçons ? Ils parlent de nous comme si on était juste là pour coucher avec eux"

Emma a 17 ans et vit dans le Val-d'Oise. Elle joue au foot, est jeune sapeur-pompier volontaire et souhaite devenir kinésithérapeute. Dans le cadre de la collection "Elles ont toutes une histoire", Emma partage son expérience, et ses questionnements sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la place des femmes dans la société... "Il y a une grande route entre chez moi et chez une de mes copines, raconte-t-elle. L'été, je mets un jean et je me change en short chez elle. Je ne peux pas traverser en short, parce que je sais que je vais me faire klaxonner, me faire siffler, des voitures vont s'arrêter..."

Ce n'est pas normal de ne pas pouvoir s'habiller comme on veut. Emma, 17 ans

Les garçons ? "Avec eux, on a l'impression de passer pour des objets, regrette-t-elle. Ils parlent de nous comme si on était juste des copines pour être avec eux, les occuper, et pour coucher avex eux. J'ai l'impression qu'on parle de moins en moins de sentiments, d'amitié..."

Une série de vidéos réalisée par Samuel Le Bihan

Du 5 au 15 mars, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, découvrez d'autres témoignages sur franceinfo. Réalisée par Samuel Le Bihan, la collection "Elles ont toutes une histoire" donne la parole à celles qui seront les femmes de demain. Dans ces vidéos, onze jeunes filles, âgées de 9 à 18 ans, partagent ainsi leurs questionnements, leurs convictions, leurs envies... Quels seront les enjeux de vie de ces adolescentes au regard de ce qu’elles vivent au quotidien : la famille, le travail, l’amour, l’égalité, le féminisme ou encore l’éducation ? Comment imaginent-elles construire leur avenir ?