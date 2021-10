BRUT

"J'ai pris 27 jours de congé pour être auprès de mes enfants. Et quand je reviendrai dans l'équipe, j'aurai l'esprit serein et le cœur plein d'amour, après m'être occupé de mes deux magnifiques enfants et de ma femme." Le rugbyman professionnel Timoci Nagusa a pris un congé paternité d'un mois. Une décision inédite en France dans un sport collectif. "Après avoir vu ce que ma femme a enduré avec le premier bébé, je veux être là pour elle cette fois", explique-t-il. Si Timoci Nagusa a hésité à prendre ce congé, il ne regrette pas son choix.

"Je suis juste le premier. J'ouvre la boîte de Pandore"

Pourtant, le choix de Timoci Nagusa est critiqué dans le milieu du rugby : on lui reproche d'abandonner son équipe. "Vous savez, en tant qu'athlète professionnel, en tant que joueur de rugby, on attend de nous qu'on se donne à 100 % aux entraînements, aux matchs, avec les fans", développe le sportif. Pour le rugbyman, "les mères devraient toujours être une priorité dans la société parce qu'elles font plus que ce qu'on pense."