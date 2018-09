Une marque de lingerie détourne un costume de la série "Handmaid's Tale" et crée la polémique

La marque américaine Yandy s'est excusée, après avoir mis en vente une version détournée de la tenue des servantes dans la série. Ce costume d'Halloween a finalement été retiré de la vente.

Le costume a choqué certains internautes. Le site de vente en ligne américain Yandy, spécialisé dans la lingerie et les déguisements d'Halloween, a proposé de nouveaux costumes pour la fête du 31 octobre prochain. Parmi eux, celui de la "Servante rouge et courageuse", en référence aux vêtements portés par les esclaves sexuelles dans la série Handmaid's Tale : La servante écarlate. Le lien a immédiatement fait bondir certains utilisateurs de Twitter, comme le remarque The Independant (en anglais).

Si vous ne saviez pas en quoi vous déguiser pour Halloween, y'a toujours ce costume de "sexy handmaid", hein.



(Le monde me fatigue, si vous saviez)https://t.co/NIn7G3CTCj — Roulette Rousse (@RouletteRousse) 21 septembre 2018

Après cette polémique, la marque s'est excusée sur le réseau social. "Yandy a toujours et continuera à encourager nos clients qui veulent 's'approprier leur beauté', écrit-elle. Au cours des dernières heures, il est devenu évident que notre costume 'Yandy Servante rouge et courageuse' a été perçu comme symbolisant l'oppression des femmes plutôt que leur émancipation. C'est malheureux, ce n'était en aucun cas notre intention." Le costume a ensuite été retiré de la vente.