Thaïlande : une jeune Saoudienne se barricade dans sa chambre d'hôtel pour éviter son expulsion du pays

Une Saoudienne de 18 ans, en instance d'expulsion après avoir été arrêtée dimanche 6 janvier à l'aéroport de Bangkok, a refusé d'embarquer dans l'avion qui devait la ramener en Arabie saoudite lundi matin.

"Le vol est finalement parti sans elle car elle s'est barricadée dans une chambre d'hôtel de l'aéroport", a indiqué à l'AFP Phil Robertson, représentant de l'ONG Human Rights Watch en Asie. "Je ne quitterai pas ma chambre tant que je n'aurai pas rencontré le HCR" (Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU), a-t-elle mis en garde.

Rahaf Mohammed Al-Qunun assure avoir été arrêtée par des responsables saoudiens et koweïtiens à son arrivée à l'aéroport de Bangkok, ajoutant que son passeport lui a été confisqué de force. Mais l'ambassade saoudienne nie que ses représentants aient été présents à l'intérieur du terminal, ajoutant sur Twitter "être en contact constant avec la famille de la jeune femme".

#KSA's embassy on the girl who claims to have fled from her family to Thailand for reasons of family violence pic.twitter.com/fYoj6fi8bm