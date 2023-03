Reportage Visite d'Umeå, la ville la plus féministe de Suède

Cette petite ville suédoise proche du cercle polaire est en pointe sur l’égalité hommes-femmes et l'intègre dans son urbanisme.

En Suède, une ville se targue d’être la plus féministe du pays : Umeå, petite ville universitaire à 300 km du cercle polaire. La municipalité réfléchit depuis plus de 25 ans à la place des femmes dans l’espace public, et intègre l’égalité hommes-femmes dans ses projets urbanistiques.

Ce n’est pas la statue équestre d’un roi qui surplombe la grande place du centre ville d'Umeå, mais un puma, visiblement en colère : "C’est la première, et a priori la seule, œuvre d’art au monde qui a été commissionnée par une ville pour célébrer le mouvement #MeToo, sourit Linda Gustafsson, responsable de l’égalité des genres à la mairie, un poste qui existe depuis 1989. Le corps du félin est très puissant, peint en rouge pétant, il rugit, assis sur sa cage. L'œuvre s’intitule 'Écoute'. C’est son message : écoutez et croyez les femmes quand elles vous parlent d’abus et de violences."





Le féminisme est intégré dans l'urbanisme

Elle nous emmène ensuite voir un tunnel piéton, sous la gare, où des femmes ont été agressées il y a dix ans : "Le vieux tunnel était très étroit et sombre, il faisait peur..." Très vite, il sera détruit pour être totalement reconstruit : plus large, plus lumineux, sans angles morts, avec une échappatoire au milieu. Sur les murs, une longue fresque et des citations de l'écrivaine Sara Lidman évoquant la nature.

Si la préférée de Linda Gustafsson parle de la beauté de l'automne, c'est le long des berges du fleuve gelé, qu'est né un autre projet, pensé pour et par des femmes. "C'est la zone libre, comme on l'appelle !", sourit-elle, devant des bancs publics en forme de grandes balançoires. Cette installation est le résultat d'ateliers menés en non-mixité avec de jeunes adolescentes. Parce qu'on sait que les jeunes filles s'expriment moins et moins librement quand il y a des garçons. "On a tendance à construire des espaces publics pour encourager l’activité physique, avec des terrains de foot, des skate parks..., détaille Linda Gustafsson. Mais ces jeunes filles nous ont clairement dit vouloir autre chose : elles voulaient un endroit juste pour se poser, seules ou entre amis. Il y a des haut-parleurs et, en connectant son téléphone par Bluetooth, on peut écouter de la musique."

L'équipe féminine de foot passe désormais avant les hommes

Les préoccupations des femmes ont évolué avec le temps. Le premier projet d'Umeå dans les années 70 était la construction de logements sociaux pensés pour les mamans : avec les fenêtres des cuisines orientées vers les cours intérieures pour garder un œil sur les enfants. Dans les années 90, c'est l'accès au stade de foot qui va devenir le symbole d'une ville égalitaire. L'équipe des hommes, par habitude, s'entraîne aux meilleurs horaires, entre 17h et 20h. Or, l'équipe féminine d'Umeå est mieux placée dans sa ligue que l'équipe masculine. La mairie va donc décider – et c'est toujours en vigueur – que c'est la meilleure équipe de la ville (quelque soit son sexe) qui choisira désormais les horaires auxquels elle souhaite s'entraîner au stade. Beaucoup pensent que ce simple changement a permis à cette équipe féminine en jaune et noir de devenir en quelques années l’un des meilleurs clubs du monde, avec entre autres sept victoires en championnat et deux Champions Leagues féminines remportées.

En plein centre ville, dans un beau bâtiment qui fait office de centre culturel – bibliothèque, restaurants, cinéma – se trouve le seul musée de Suède dédiée à l'Histoire des femmes. Ouvert en 2014, il organise de nombreuses rencontres et débats et propose en ce moment une exposition sur l'ampleur du mouvement #MeToo dans la société suédoise. Une déferlante qui a pourtant pris par surprise un pays réputé égalitaire.

Organisées en secteurs professionnels, soutenues par les syndicats, les Suédoises ont brisé la loi du silence, manifesté massivement et poussé les managements de nombreuses entreprises à renforcer les procédures internes en cas d'abus sexuels. Après des débuts houleux, le Musée de l'histoire des femmes fait aujourd'hui consensus à Umeå. Seuls les deux conseillers municipaux d'extrême droite appellent à sa fermeture... ou à l'ouverture d'un "Musée des hommes".