QUIZ. Vous pensez tout savoir sur les droits des femmes dans le monde ? Faites le test

"Femmes de tous les pays, unissez-vous !" La Journée internationale des droits des femmes fête cette année ses 109 ans. C'est en août 1910, à la deuxième Conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague (Danemark), et à l'initiative de la militante allemande Clara Zetkin, que la décision est prise de célébrer les femmes lors d'une journée spéciale, raconte l'historienne Françoise Picq, dans le journal du CNRS (PDF).

En 1975, l'Organisation des Nations unies institue une Journée internationale des femmes, le 8 mars. Ce jour de manifestations est l'occasion de faire le point sur les luttes et les avancées, et de revendiquer l'égalité entre les femmes et les hommes. Accès à l'école, à la santé, représentation au travail, violences sexistes et sexuelles... Où en sommes-nous dans le monde ?