\"Padman\", l\'histoire vraie de l\'homme qui veut briser le tabou des règles en Inde

Les serviettes hygiéniques, c’est le sujet du dernier film à succès en Inde. "Pad Man", sorti début février, raconte l’histoire vraie de Arunachalam Muruganantham. Cet ancien soudeur a élaboré une machine pouvant fabriquer jusqu'à 40 serviettes pour moins d'un dollar. Selon lui, pour qu’un pays puisse se développer, il est nécessaire de "donner du pouvoir aux femmes", ce qui passe par "l’hygiène menstruelle".

"Tout le village pensait que j’avais une maladie sexuelle !"

Arunachalam Muruganantham a été exclu de son village qui trouvait "pervers" son acharnement à mettre au point un système efficace. "Tout le village pensait que j’avais une maladie sexuelle !" confie-t-il. "Il a été battu tellement de fois parce qu’il avait l’habitude d’aller parler à n’importe quelle fille et dire : ‘Pouvez-vous essayer ma serviette hygiénique et me donner un retour ?’ Parce que sa femme ne pouvait le faire qu’une fois par mois, alors il essayait de trouver des femmes qui avaient leurs règles", explique Akshay Kumar, la star de Bollywoood qui joue son rôle dans le film.

#PadManChallenge

En Inde, les règles sont un sujet très tabou. Les protections périodiques sont considérées comme des produits de luxe. De fait, 90% des femmes qui vivent en milieu rural n’y ont pas accès. Elles utilisent souvent des vieux tissus qu’elles n’osent pas faire sécher dehors, ce qui provoque des maladies.

Après la sortie du film, les acteurs ont lancé sur les réseaux sociaux le #PadManChallenge. Suivi par d’autres stars et anonymes, il consiste à se photographier avec une serviette hygiénique à la main afin de briser ce tabou autour des règles.