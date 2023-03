"Les financements allaient plus vers les garçons" : comment le système de budget genré de Lyon pourrait inspirer l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale s'intéresse, à l'occasion d'une table ronde, à la question du budget genré. La ville de Lyon, qui se veut pilote en la matière, servira d'exemple.

La délégation à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale se penche jeudi 2 mars sur la question des budgets dits "genrés". Ville pionnière en la matière, Lyon sera auditionnée lors de cette table ronde. Pour définir ce concept, la municipalité de Lyon parle de "budgétisation sensible au genre", c'est-à-dire qu'elle favorise l'égalité des sexes dans sa répartition budgétaire.

>>Un budget genré à la mairie de Lyon, qu'est-ce que ça va changer ?

C'est par le sport que la municipalité lyonnaise a commencé. "En général, les financements allaient plus vers des usagers garçons que des filles, et on commence déjà à corriger ces déséquilibres sur le budget 2023" commente Audrey Hénocque, adjointe aux finances. Cela passe notamment, par exemple, par attribuer autant de subvention à une compétition féminine que masculine.

"On se rend compte que le grand tournoi de tennis bénéficie de plus de financements pour la compétition masculine que féminine." Audrey Hénocque, adjointe aux finances à la ville de Lyon à franceinfo

C'est le cas des deux grands tournois de tennis lyonnais, où l'événement masculin était mieux subventionné que l'open féminin de tennis. Dorénavant, ces deux compétitions seront financées équitablement assure l'élue lyonnaise. Les clubs qui favorisent la pratique féminine ou la pratique mixte en compétition ont également vu leurs aides financières augmenter.

Egalité des genres dans toutes les politiques publiques d'ici à 2026

Autre secteur passé au crible : la culture et en l'occurrence la direction du musée des Beaux-Arts. Le constat est clair, les œuvres achetées sont en immense majorité celles d'hommes. Un équilibre difficile à retrouver mais pour y parvenir, le musée met en place des parcours pour valoriser les artistes femmes. La ville de Lyon s'est fixé comme objectif d'avoir analysé toutes les politiques d'ici la fin du mandat en 2026. L'éducation est également dans la ligne de mire de la municipalité lyonnaise : "La question des cours d'école, par exemple, c'est une question de repenser les espaces pour que tout le monde trouve sa place à l'école", détaille Audrey Hénocque.

Si la question du budget genré passe par le rééquilibrage des subventions elle peut aussi trouver sa place dans la communication. "On se rend compte qu'on a beaucoup plus de garçons dans certaines de nos activités sportives durant l'été ou les vacances. Là, il n'est pas question de changer les budgets mais plutôt de peut être faire une communication accrue à destination des petites filles ou d'adapter la programmation."

Cette démarche prend du temps, selon l'exécutif écologiste, qui explique qu'il faut créer de nouveaux outils pour analyser la manière dont les dépenses se répartissent au bénéfice des femmes et des hommes.