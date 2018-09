La femme du jour. Amandine Roche, une vie consacrée à la défense des droits de l'homme

Chaque jour, Nathalie Bourrus raconte une femme. Un portrait, mais surtout une rencontre. Aujourd'hui, Amandine Roche, spécialiste des droits de l'homme auprès de l'ONU.

Nom : Roche. Prénom : Amandine. Âge : 43 ans. Métier : spécialiste des droits de l’homme auprès de l’ONU. Pourquoi Elle ? Parce que l’assemblée générale des Nations Unies est réunie à New York. Et parce que, samedi 29 septembre, elle anime un atelier, à Station F, le lieu parisien des start-up.

Quand je la rencontre, elle sort de sa douche. Elle tire ses cheveux mouillés en arrière, son visage s’illumine dès le réveil. Cette femme n’est pas comme les autres.

Amandine Roche : Je reviens de Jordanie, c’était extraordinaire.

Nathalie Bourrus : Vous n’arrêtez pas de changer de pays.

Oui, c’est ma vie. Je crois en la diffusion des mots sur la paix. Je pense que chacun a cela en lui. C’est à moi de le faire sortir des gens."

[Amandine Roche a donc un programme chargé, niveau avions, et niveau paix dans le monde. Elle voyage sans arrêt, et va m’emmener loin. Me voilà repartie (car à une époque, j’y allais beaucoup) en Afghanistan.]

Ma vie a basculé là-bas. À 25 ans, j’ai obtenu six bourses.

[Amandine sait vendre ses projets.]

Je suis partie sur les traces d’Ella Maillard, la voyageuse écrivaine suissesse. Je suis entrée à l’ONU, à l’Unicef précisément. Je me suis retrouvée dans un Nowshera, au bord de marécages, à sauver des femmes qui fabriquaient les meilleures galettes du monde.

[Amandine m’emmène alors sur les routes de Massoud. Sur les chemins des contrebandiers, sur les routes de ces afghans qui la rebaptiseront "l’heureuse gardienne de la paix". Amandine et moi, durant plusieurs heures, allons gravir ces montagnes lunaires que personne ne peut oublier. Soudain, sa voix ralentit.]

Un jour, my life a changé. Il y a eu cette petite fille. Elle m’a suppliée de l’emmener. On était coincés à un poste frontière, je devais sortir d’Afghanistan, ça devenait très dangereux, je l’ai prise dans la voiture, on m’a dit NON. Et je l’ai laissée.

[Cet acte la rendra presque folle. Amandine Roche partira trouver la paix en Inde. Rencontrera le Dalai Lama, et Amma une guérisseuse extraordinaire. Elle deviendra prof de yoga et de méditation.]

J’ai mis un programme en place, appelé Inner Peace Corp. Je le développe, notamment, auprès des humanitaires de l’ONU.

[Un mot, pour la définir ? Nathalie : sauveuse. Amandine Roche, a la poursuite d’Ella Maillard, ne s’est pas perdue dans les montagnes afghanes. Au contraire, elle a appris à chercher le bien, là où les gens ont mal.]

