Inégalités salariales : les femmes travaillent "bénévolement" à partir de 16h48 le 8 novembre, selon une organisation féministe

Les femmes commencent à "travailler gratuitement" à partir de 16h48 vendredi 8 novembre, et ce jusqu'à la fin de l'année, selon la lettre d'information féministe Les Glorieuses. L'an dernier, la newsletter avait déterminé la date symbolique au 6 novembre à 11h25 et en 2022 au 4 novembre à 9h10.

La newsletter rappelle que cette année "l'écart de salaire en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes est de 13,9% en France dans les secteurs public et privé confondus et pour les entreprises de plus de 10 salariés". "L'écart de salaire entre les femmes et les hommes à travail égal et expérience égale est de 4%", se désole la lettre d'information féministe sur son compte Facebook.

Méthodologie : Pour calculer cette date et cette heure symboliques, la lettre d'information se réfère aux statistiques européennes sur l'écart de salaire entre les femmes et les hommes en France.