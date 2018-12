Grande-Bretagne : les publicités sexistes interdites dès le mois de juin 2019

Une femme en lingerie fine, à la démarche sensuelle, pour faire la publicité d'un téléphone dernier cri. Une mère de famille qui passe l'aspirateur, fait à manger et sert les convives à table, où il n'y a pas de chaise pour elle. Dès juin prochain, outre-Manche, ces publicités sexistes disparaîtront des écrans, des sites internet et des espaces publics. C'est une demande de l'autorité de régulation des publicités, qui entend là édicter un nouveau code de conduite, et surtout, mettre fin aux stéréotypes.

Une mesure qui fait débat

Dans un pays où les publicités et les images de femmes sexy alimentent quotidiennement les pages des journaux les plus vendus, l'annonce de cette nouvelle mesure fait débat. "Moi, tout ceci ne me choque pas. C'est leur choix d'apparaître comme ça. En plus, elles sont payées. Où est le problème ?", lance à France 2 un jeune homme.

