"Grand plan" contre l'infertilité : "Culpabiliser ou forcer qui que ce soit à avoir un enfant serait la pire solution possible", affirme une spécialiste

Lors de sa conférence de presse, mardi soir, Emmanuel Macron a appelé à un "réarmement démographique", notamment via un "grand plan" contre l'infertilité et un nouveau "congé naissance".

"Culpabiliser ou forcer qui que ce soit à avoir un enfant serait la pire solution possible", affirme la journaliste Estelle Dautry, coautrice de Génération infertile ? : de la détresse au business, enquête sur un tabou, aux éditions Autrement, mercredi 17 janvier sur franceinfo. Elle réagissait aux annonces d'Emmanuel Macron, mardi lors de sa conférence de presse, pour relancer la natalité en France et lutter contre le fléau de l'infertilité.

"Ce qu'il faudrait mettre en place et ce qui était proposé dans le rapport qui avait été remis au gouvernement il y a presque deux ans, c'était de mettre en place des consultations de prévention", explique Estelle Dautry. Elle cite par exemple des consultations "pour faire le bilan de fertilité à 30 ans" pour que celles et ceux "qui envisagent ou qui se demandent si un jour ils voudraient un enfant" puissent "avoir la possibilité et avoir toutes les cartes en main". Cela permettrait notamment aux personnes qui le souhaitent d'anticiper sur la congélation de leurs ovocytes ou de leurs spermatozoïdes.

La charge mentale de la fertilité repose beaucoup sur les femmes

La journaliste reconnaît que "le contexte économique, social et environnemental ne donne pas forcément envie de se reproduire" et qu'il y a "une injonction qui est faite sur les femmes, beaucoup plus que sur les hommes". "C'est en général dans les couples hétérosexuels, les femmes qui prennent en charge ces questions", ajoute Estelle Dautry. "Les hommes ont très peu cette culture d'aller voir un andrologue ou de se préoccuper eux-mêmes de leur fertilité", précise-t-elle.

"Il faut laisser la possibilité aux femmes de faire ce qu'elles ont envie de faire", estime Estelle Dautry. Pour celles qui "ont envie de faire carrière et d'avoir des enfants", la journaliste demande des moyens comme "un vrai congé maternité, un vrai congé parental, des vraies aides en entreprise".