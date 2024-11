Egalité salariale : les femmes travaillent gratuitement à partir du 8 novembre à 16h48

À partir de 16h48 vendredi 8 novembre, les femmes vont commencer à travailler gratuitement et cela jusqu’à la fin de l’année 2024. C'est le décompte symbolique du collectif féministe Les Glorieuses, qui souhaite ainsi souligner que l’écart salarial entre femmes et hommes reste important.

À partir de 16h48 vendredi 8 novembre, les femmes vont commencer à travailler gratuitement et cela jusqu’à la fin de l’année 2024. C'est le décompte symbolique du collectif féministe Les Glorieuses, qui souhaite ainsi souligner que l’écart salarial entre femmes et hommes reste important.

Les femmes sont payées 13,9 % en moins que les hommes : "Ça me choque, je ne m'attendais pas à un chiffre de 14 %. On ne sait pas pourquoi en fait. Nous travaillons comme les hommes donc pourquoi un homme doit gagner plus qu’une femme ?", explique une passante. Une salariée déplore que son salaire ait été inférieur à celui de ses collègues hommes à compétences égales : "Effectivement, entre un homme et une femme, les salaires de jardinier ne sont pas égaux. Il peut y avoir une différence comprise entre 250 euros et 1 000 euros".



Des écarts de salaire encore importants

En moyenne en France, un homme gagne 2 898 euros net par mois contre 2 508 pour une femme. Année après année, l’écart ne se réduit que très lentement. Parmi les explications, les femmes sont souvent contraintes de travailler à temps partiel, elles accèdent moins facilement à l’encadrement et surtout, elles sont souvent cantonnées aux secteurs les moins valorisés.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus