DIRECT. Le Forum Génération Egalité, la plus importante convention de l'ONU sur l'égalité femmes-hommes depuis 1995, débute à Paris

14 heures et des poussières, on prend un café et on fait le point sur l'actualité :

• #COVID_19 La préfecture des Landes prolonge les restrictions sanitaires "jusqu'au 6 juillet inclus" dans le département en raison du variant Delta. Ailleurs en France, la dernière étape du déconfinement débute aujourd'hui.



• #TOUR_DE_FRANCE Première bataille entre les favoris sur les routes du Tour. Le contre-la-montre entre Changé et Laval est un bon révélateur des forces en présence après un début de course marqué par les chutes. Vous pouvez suivre l'étape dans notre direct.

• #CANADA Au moins 134 personnes sont mortes depuis vendredi dans la région de Vancouver (Colombie-Britannique), vraisemblablement en raison du pic de chaleur qui frappe l'ouest du Canada.