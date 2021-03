DIRECT. Journée pour les droits des femmes : plusieurs milliers de personnes manifestent à Paris pour réclamer davantage d'égalité

Ce qu'il faut savoir

Plusieurs milliers de personnes, en majorité des femmes, ont commencé à défiler, lundi 8 mars, à Paris, pour "mettre fin aux discriminations et aux violences sexistes et sexuelles", à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes. Le collectif des 37 mouvements syndicaux, féministes et politiques organisateurs avait aussi appelé à manifester pour "refuser (...) de payer le prix de la crise avec notre travail, notre salaire, notre corps". Suivez cette journée dans notre direct.

D'autres manifestations en France. Plusieurs centaines voire milliers de personnes, essentiellement des femmes comme à Paris, se sont également mobilisées samedi à Nice, Lille et Strasbourg, et dimanche à Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse ou encore Bastia. De nouveaux rassemblements ont eu lieu dans toute la France et des préavis de grève ont été déposés dans l'Éducation nationale, le rail, l'énergie ou encore à La Poste.

Cesser le travail à 15h40. Les militantes appellent les femmes à s'arrêter à 15h40, heure théorique où elles cessent d'être rémunérées compte tenu de l'écart moyen de salaire avec les hommes, tous contrats confondus (environ 25%). Dans un rare communiqué commun, sept des huit grandes organisations syndicales ont réclamé l'ouverture de négociations pour "revaloriser les salaires des métiers à prédominance féminine".

Des écarts "inexplicables", selon Jean Castex. "Il est absolument anormal, je n'ose dire scandaleux, qu'à travail égal, même si des progrès ont été accomplis, le salaire ne soit pas encore égal", a estimé le Premier ministre, lundi. Il a assuré avoir deux priorités sur ce sujet : "la lutte contre les violences faites aux femmes" et "la mise en oeuvre de la réforme du versement des pensions alimentaires".

Une nouvelle loi en vue ? Des députés LREM ont déposé, lundi, une proposition de loi visant à "accélérer l'égalité économique et professionnelle", jusqu'à des quotas de femmes aux plus hauts postes dans les entreprises. Ils visent une adoption avant la fin de l'année. La ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno, s'est dite, dimanche, favorable à des "quotas" de femmes dans les comités de direction des entreprises.

Des progrès dans les entreprises. Les résultats de l'index de l'égalité femmes/hommes dans les entreprises, publiés lundi, indiquent que 70% des entreprises de plus de 50 salariés ont publié leur note cette année, contre 59% l'année dernière. Cela "progresse insuffisamment", selon la ministre du Travail : seulement 2% d'entre elles obtiennent la note de 100 et "98% ont des marges de progrès", selon Élisabeth Borne, qui a cité "parmi les bons élèves" les enseignes Brioche Dorée, Nicolas et la Française des Jeux

L'Intérieur peut mieux faire. Malgré des progrès, le ministère de l'Intérieur doit prendre comme un "avertissement" les "grandes disparités" du taux de féminisation en son sein, selon Gérald Darmanin. Les femmes représentent ainsi 29% des agents du ministère : 79% au sein de l'administration, contre 21,5% parmi les corps actifs de la police nationale, 20,1% dans ceux la gendarmerie ou 24% dans les filières techniques et spécialisées. Un plan d'actio a été signé lundi.

Un forum de l'ONU bientôt organisé par la France. La France organisera, du 30 juin au 2 juillet, à Paris, le "Forum Génération Egalité", une convention de l'ONU sur l'égalité femmes-hommes, a annoncé, lundi, Emmanuel Macron. L'événement, prévu l'été dernier, avait été reporté en raison de la pandémie.