DIRECT. Journée internationale du droit des femmes : le "Prix Simone Veil" remis par Emmanuel Macron à 10h30

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Bonjour Camille, et bonne journée à toutes les femmes ! 💝

: Bonne fête à toutes les femmes de la rédaction et à toutes les autres

: Dans les commentaires de ce live, vous souhaitez à notre rédaction et à nos lecteurs une bonne journée à toutes les femmes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Merci à vous.







: Une publication vous a interpellé sur les réseaux sociaux ? Vous doutez de la véracité d'une photo largement partagée ? Alors n'hésitez pas nous la signaler avec le #vraioufake, dans ce live. Nos journalistes la vérifieront !

: Cette lassitude ou cette déception que ressentent certains "gilets jaunes" est "logique", selon Stéphane Sirot, spécialiste des mouvements sociaux et professeur d'histoire à l'université de Cergy-Pontoise. "D'autant plus pour les manifestants qui ont l'impression de ne rien avoir obtenu du gouvernement". Dans cet article, j'ai donné la parole à ces engagés de la première heure qui ont fini par quitter le mouvement.

: "Je suis un homme de paix, un humaniste. Je ne pouvais plus soutenir ce mouvement qui a dégénéré en manifestation de haine."



Comme beaucoup de "gilets jaunes", Jean-Michel Pouchele a été choqué par les images de l’Arc de triomphe taggué et dégradé lors de la manifestation du 1er décembre. Des "dérives" que le retraité abbevillois impute aux figures du mouvements Éric Drouet et Maxime Nicolle.







: "C’est quoi le résultat aujourd'hui ? Le gouvernement ne nous a rien accordés et le carburant a recommencé à augmenter."



Déçu, Claude Besse rêvait de voir le mouvement se muer en "nouveau Mai-68". A l’inverse, d’autres "gilets jaunes" déplorent une "radicalisation" du mouvement. Franceinfo leur a tendu le micro.

: "Mon gilet jaune, je l’ai brûlé." John, 32 ans, a pris ses distances avec le mouvement pour lequel il s’est battu pendant de nombreuses semaines. Comme lui, de nombreux manifestants de la première heure ont fini par raccrocher le gilet parce qu'ils ne se retrouvent "plus dans le mouvement". Ils m’ont raconté pourquoi dans cet article.







(MAXPPP)

: "Cette affaire met au jour les incestes intergénérationnels et c'est très rare alors qu'ils sont malheureusement quotidiens."



Après l'affaire de pédophilie dans une famille en Isère, Martine Brousse était invitée de franceinfo ce matin.

: C'est une nouvelle affaire de pédophilie sordide impliquant de nombreux adultes. En Isère, sept personnes soupçonnées de viols et d'attouchements sexuels sur une fratrie de trois enfants de leur entourage ont été mises en examen, a annoncé le parquet de Grenoble hier. Franceinfo résume les faits ici.

: "Le débat et l'échange devenait impossible." La présentatrice de "C à vous", Anne-Elisabeth Lemoine, est revenue hier sur le clash qui a opposé l'équipe de l'émission de France 5 à Nicolas Dupont-Aignan, la veille. On vous raconte.





: Bonne question @anonyme. Le site du ministère de la Justice nous donne des éléments de réponse. Une maison d'arrêt accueille les "personnes en détention provisoire" et "les personnes condamnées dont la peine n’excède pas deux ans". Les centres de détention renferment, eux, "des personnes condamnées à une peine supérieure à deux ans et qui présentent les meilleures perspectives de réinsertion sociale".

: Bonjour, quelle est la différence entre un centre de détention, un « CP » et une maison d’arrêt?

: Christophe Castaner estime qu'''on a un mouvement qui se survit à lui-même et seuls les plus radicaux aujourd'hui y participent". Il regrette que, malgré la baisse de la mobilisation, notamment samedi dernier à Marseille avec environ un millier de personne, "il y [ait] la peur autour de cette manifestation".

: "Je trouve dommage qu'un mouvement qui est né d'une soif de changement s'essouffle dans la violence des uns et dans le silence complice des autres."



A la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des "gilets jaunes", Christophe Castaner était invité de France Bleu Provence ce matin.