Direct Droits des femmes : 100 000 manifestants à Paris selon la CGT, 28 000 personnes d'après la police

"Moins de casseroles, plus de wokes." Des manifestations se sont déroulées vendredi 8 mars dans de grandes villes françaises comme Bordeaux, Lyon et Marseille, et dans des plus petites, telles Orléans (Loiret), Quimper (Finistère) ou Belfort. A Paris, environ 100 000 manifestants ont défilé, selon la secrétaire générale de la CGT. La préfecture de police a, elle, estimé la participation à 28 000 personnes. Les manifestants et manifestantes dénoncent notamment les inégalités salariales, qui existent "dans toutes les entreprises et dans toutes les administrations", souligne Myriam Lebkiri, de la CGT. Suivez notre direct.

Emmanuel Macron veut inscrire "la liberté garantie du recours à l'IVG" dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. "Le sceau de notre République scelle un long combat pour la liberté." Dans son discours lors de la cérémonie du scellement, organisée vendredi à Paris, Emmanuel Macron a rendu hommage aux 343 femmes à la une du Nouvel Observateur, qui avait publié le 5 avril 1971 un manifeste pour l'avortement. "Durant de trop nombreuses années, le destin des femmes était scellé par d'autres", a ajouté le président de la République. Il a ensuite affirmé vouloir inscrire "la liberté garantie du recours à l'IVG" dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Eric Dupond-Moretti a scellé l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le garde des Sceaux a apposé le sceau de la République sur la loi inscrivant l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, vendredi, lors de la cérémonie de scellement.

En politique, "il reste une forme de sexisme, plus insidieuse". C'est ce qu'a déclaré Elisabeth Borne, l'ancienne Première ministre, vendredi, sur RTL. "Vous êtes en permanence comparée à des codes masculins. La référence, c'est les hommes", a-t-elle relaté.

La CFDT, pour la première fois, appelle à faire grève et à manifester pour le 8-Mars. "On constate qu'il y a toujours autant de difficultés pour les femmes d'accéder à des postes à responsabilité", a déclaré dans les "4 Vérités", sur France 2, Marylise Léon, secrétaire générale du syndicat. "Quand on regarde les chiffres, il nous faudra plus d'un siècle pour arriver à l'égalité hommes-femmes", a-t-elle insisté, appelant à manifester à l'occasion du 8-Mars.