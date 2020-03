DIRECT. Journée internationale des droits des femmes : les Femen manifestent pour "nettoyer Paris du virus patriarcal"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #8MARS

: Si vous souhaitez aller manifester cet après-midi, une carte des rassemblements à Paris et en région est disponible sur le site grandesgagnantes.lol (en référence à l'assertion du gouvernement qui promet que les femmes seront les "grandes gagnantes" de la réforme des retraites). Dans la capitale, le cortège partira à 14 heures de la place d'Italie pour rejoindre celle de la République.





: Il est midi et des brouettes, faisons un point sur l’actualité :



• L'OMS salue les mesures "courageuses" de l'Italie, un "véritable sacrifice". Un quart de de la population a été placée en quarantaine ce matin dans le nord du pays pour lutter contre l'épidémie. On vous en dit plus ici.





•"Christophe Castaner a demandé un rapport à la préfecture de police sur ce qui s'est passé en marge de la marche féministe" samedi soir à Paris, où des militantes ont été violemment dispersées à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, a indiqué Marlène Schiappa. Des dizaines de milliers de manifestants sont attendus à Paris et dans une dizaine d'autres villes de France cet après-midi. Suivez notre direct.



• En route vers le grand chelem ? L’équipe de France de rugby, en tête du Tournoi des six nations après ses trois victoires en trois matchs, affronte l'Ecosse à 16 heures, au Murrayfield Stadium. Pierre Godon sera aux commandes de ce direct dès 15h30 pour suivre avec vous l'événement.

: Une quarantaine de militantes Femen ont voulu symboliquement "nettoyer les rues de Paris du virus patriarcal" lors d'une action éclair place de la Concorde à Paris ce matin pour la Journée internationale des droits des femmes. Elles ont rapidement été dispersées par la police. Un photographe a diffusé quelques photos de l'événement sur Twitter.

: Le rappeur Oxmo Puccino cède les droits de sa chanson Tendrement à la Maison des femmes de Saint-Denis, lieu d'aide aux femmes victimes de violences. On y entend le rappeur chanter "Des milliers d'années de chemin de croix/Si difficile qu'on fête vos droits", "Avoir ce qu'on veut n'est pas facile/Tu prends le pouvoir mais reste fragile". Ce titre inédit est accompagné d'un clip tourné à la Monnaie de Paris mis en ligne ce matin.





: Contactée, la préfecture de police n'était pas en mesure de nous indiquer si la manifestation avait été déclarée. En revanche, elle précise que neuf personnes ont été interpellées, une pour outrage, rébellion et jets de projectiles, deux pour outrages et rébellion, et six pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations et des violences.

: "Le ministre Christophe Castaner a demandé un rapport à la préfecture de police sur ce qui s'est passé en marge de la marche féministe"



Sur Twitter, Marlène Schiappa indique qu'un rapport a été demandé par le ministre de l'Intérieur sur les événements survenus hier soir près de la place de la République à Paris. Des participants à une marche féministe ont été nassés par la police, qui a utilisé du gaz lacrymogène.

: Un petit tour de vos unes de journaux :



"Mais pourquoi vous vous présentez, et pas votre mari ?" Le Parisien combine deux sujets d'actualité ce matin avec un article consacré aux candidates qui témoignent du sexisme en politique.







Le Journal du Dimanche se demande (comme beaucoup parmi vous), si le gouvernement en fait trop sur l'épidémie.







• Les Dernières nouvelles d'Alsace reviennent, elles, sur l'explosion qui a fait un mort dans un immeuble HLM à Strasbourg samedi matin. "Le sinistre est vraisemblablement dû au gaz".







: Le journaliste Remy Buisine a filmé hier soir une partie de l'intervention policière à Paris. Je vous laisse regarder sa vidéo si vous voulez en savoir plus. Notre journaliste Anne Brigaudeau travaille sur ce sujet en ce moment, je serai donc capable de vous apporter plus d'informations plus tard !

: Bonjour @Ma, une marche féministe organisée par une alliance de collectifs et d’associations féministes avait lieu hier soir à Paris au départ de la place des Fêtes, dans le 19e arrondissement, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes. Des affrontements ont opposé en fin de soirée les forces de l'ordre aux participantes près de la place de la République. "Les manifestants (...) ont été nassés et pour certains repoussés dans le métro. Du gaz lacrymogène a également été utilisé", relève le Huff Post.

: "Au vu de ce qu'il s'est passé hier soir, je m'inquiète, je me demande si je vais me mettre en danger. (...) Je suis choquée de voir que le ministère de l'Intérieur choisit de mettre des moyens sur la répression des femmes plutôt que la violence machiste."



La présidente de la Fondation des femmes dénonce sur franceinfo la "répression" policière intervenue hier soir près de la place de la République à Paris, où une marche féministe nocturne avait lieu.