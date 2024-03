De blogueuse à ministre tout en étant mère de famille... Marlène Schiappa se confie dans "Passé, présent, futur"

De ses débuts professionnels – en tant que blogueuse – à son entrée en politique d’abord comme activiste, puis comme secrétaire d'Etat, Marlène Schiappa évoque ses actualités et répond aux questions sur son avenir. À l’approche de la journée internationale des droits des femmes, qui se tient vendredi 8 mars, celle qui est actuellement étudiante en commerce a accepté de se prêter au jeu de l’interview "Passé, présent, futur" pour les réseaux sociaux de franceinfo.

Un virage politique relativement tardif

Pour Marlène Schiappa, la politique n’a pas toujours été un projet. Très impliquée sur la scène des blogs en France avant les années 2010, elle se souvient de la période où son espace en ligne "Maman Travaille" est devenu une association (en 2011), qui visait à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans les sphères professionnelles et familiales. C’est précisément ce qui l’a "amenée à la vie politique", résume-t-elle.

En 2014, elle est choisie comme adjointe au maire du Mans (Sarthe) d’abord, puis tout s’accélère en 2017. Emmanuel Macron lui propose d’intégrer le gouvernement d’Édouard Philippe. Le 17 mai 2017, elle est ainsi nommée, à 35 ans, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Une nouvelle vie de ministre à laquelle il faudra s’habituer : "je trouve qu’on est très vite déconnectée quand on entre au gouvernement. Quand on est nommée ministre, on est très mal accompagnée en réalité" assure-t-elle.

Figure du premier quinquennat Macron

S'ensuivent près de six années au cours desquelles Marlène Schiappa évolue au sein de trois ministères différents. L’opportunité pour elle de faire vivre concrètement ses convictions politiques et son combat pour les droits des femmes en particuliers.

Dans les mauvais jours, les polémiques ne l’épargnent pas, à l’image de la Une très discutée sur laquelle elle s’est affichée pour le magazine Playboy. "Quand je fais la Une de Playboy, je sais très bien que je fais des choses disruptives qui vont prêter à parler" avoue l’ancienne ministre. Non sans affirmer que "le problème, c’est que les femmes fassent leurs choix". "Si je fais le choix d’aller dans tel magazine, c’est un problème. En revanche, si à mon insu, on me prend en photo en maillot de bain, ce n’est pas un problème", dénonce-t-elle aujourd'hui.

Le 23 juillet 2023 marque un coup d’arrêt pour Marlène Schiappa qui est remerciée par Élisabeth Borne, cheffe du gouvernement d'alors. Si désormais pour elle l’avenir se dessine en dehors de la vie politique, il n’est pas question de tirer un trait sur ses engagements politiques, puisque l’égalité entre les femmes et les hommes reste au cœur de ses préoccupations. Elle accompagne dorénavant des dirigeantes, sort un guide sur les droits des femmes au travail et s’apprête à prendre la parole à l’ONU en tant que conférencière. Un emploi du temps bien rempli... qui ressemble encore à un agenda de ministre.