Un trafiquant de drogue en cavale depuis 20 ans arrêté près de Besançon

Un trafiquant de drogue recherché depuis 20 ans a été arrêté sur une aire de l'autoroute A36 près de Besançon le 1er janvier dernier, a appris vendredi 14 janvier France Bleu Besançon de source proche du dossier. Il s'agit de Hakim Hambli, le frère d'un autre trafiquant de drogue, Sofiane Hambli, qui avait lui aussi été arrêté en octobre dernier après sept mois de cavale. Une information judiciaire est ouverte et le suspect a été placé en détention provisoire.

La cavale de ce trafiquant âgé de 43 ans a donc pris fin au cours d'un banal contrôle de routine des douanes sur l'autoroute A36. L'homme était en possession de 10 700 euros en liquide, non déclarés en transport de fonds, ce qui est pourtant obligatoire pour toute somme supérieure ou égale à 10 000 euros. Il a alors présenté une pièce d'identité suisse qui s'est avérée fausse.

Recherché depuis 2002

Placé en garde à vue pendant 48 heures, il ne s'est pas expliqué sur son identité, ni sur la provenance de cette somme ou sur son trajet, explique France Bleu Besançon. Les enquêteurs n'ont pas non plus retrouvé sa trace dans les fichiers, mais c'est en diffusant sa photo dans les rangs de la police et de la gendarmerie que certains ont fini par reconnaître Hakim Habli. Recherché depuis 20 ans, il avait été condamné à huit ans de prison par défaut en 2002 à Mulhouse pour "importation de stupéfiants". Hakim Hambli est aujourd'hui domicilié en Andalousie. Il est donc soupçonné d'avoir été arrêté en provenance d'Espagne.

Son frère n'est autre que le baron de la drogue français Sofiane Hambli, âgé lui de 46 ans. Après sept mois de cavale, il avait été arrêté en octobre dernier dans une clinique de Tanger, au Maroc, où il avait été admis après avoir été agressé dans les rues de la ville.

Originaire de Mulhouse (Haut-Rhin), Sofiane Hambli est notamment le personnage central du scandale de l'importation de sept tonnes de cannabis en France en 2015 qui avait abouti à l'éviction de l'ex-patron de la lutte antidrogue François Thierry. Surnommé la "chimère", il était cette fois recherché pour une autre affaire d'importation de stupéfiants, quatre tonnes de cannabis pour lesquels il est soupçonné d'avoir perçu 2,5 millions d'euros.