Trafic de stupéfiants : un adolescent de 15 ans tué lors d'une fusillade à Grenoble

Un adolescent de 15 ans a été tué, mardi 22 octobre, sur un point de deal de Grenoble, en Isère. Un autre adolescent de 17 ans a été blessé à la jambe durant cette fusillade.

Mardi 22 octobre au soir à Grenoble (Isère), deux individus à trottinette ont tiré sur deux jeunes au niveau d'un point de deal. L'un, âgé de 17 ans, a été blessé à la jambe, tandis que l'autre, âgé de 15 ans, a été tué. L'adolescent de 15 ans, tué par balle, était connu de la justice. Il avait déjà été condamné dans une affaire de stupéfiants et faisait l'objet d'un placement en foyer éducatif. "Il était en centre semi-liberté. Il était d'ailleurs en fugue de ce centre", indique Stéphane Gianessello, du syndicat de police Alliance Isère.

Plus d'une vingtaine de fusillades en 2024

Mercredi en milieu de matinée, sur les lieux de la fusillade, plusieurs individus ont repris possession du point de deal et ont installé des barricades. "Dans le quartier, on n'est pas tranquille", regrette un habitant. Depuis le début de l'année 2024, Grenoble a connu plus d'une vingtaine de fusillades, qui ont fait cinq décès. Il s'agit le plus souvent d'affrontements entre des bandes rivales pour contrôler le marché des stupéfiants.

