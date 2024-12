Trafic de drogue : une messagerie cryptée utilisée par les narcotrafiquants a été démantelée

Des policiers français et néerlandais sont parvenus à démanteler une messagerie cryptée, utilisée par des trafiquants de drogue. Très sophistiquée, nommée Matrix, elle est devenue l'instrument privilégié des grands réseaux pour communiquer en toute discrétion.

Une opération de grande ampleur a été menée aux quatre coins de l’Europe : en France, en Espagne ou encore en Lituanie. À chaque fois, les enquêteurs ont visé la même cible : Matrix, une messagerie confidentielle très prisée des criminels pour mener leur trafic en échappant à la surveillance des autorités. Trois ans d’enquête ont été nécessaires pour en briser les codes. "C’est une messagerie chiffrée faite par des criminels, pour des criminels", résume Julie Benoit, cheffe de pôle à l’Office anti-cybercriminalité (Ofac).

2,3 millions de messages échangés en 33 langues

Tout a débuté aux Pays-Bas avec l’assassinat d’un journaliste d’investigation, tué trois ans plus tôt par la mafia à Amsterdam. L’application a été découverte au cours de l’enquête, dans le téléphone de l’un des tueurs. Depuis, la police a intercepté et décrypté plus de 2,3 millions de messages échangés en 33 langues. "Le travail d’exploitation", qui portera notamment sur du "trafic de stupéfiants, trafic d’armes" et "blanchiment", ne "fait que commencer", précise Julie Benoit.

Environ 8 000 personnes ont déjà été identifiées.

