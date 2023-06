Trafic de drogue : Sergio Roberto de Carvalho, le "Pablo Escobar brésilien", extradé vers la Belgique

Sergio Roberto de Carvalho, un narcotrafiquant brésilien, a été extradé, jeudi 15 juin, vers la Belgique. Il avait été interpellé il y a tout juste un an à Budapest, en Hongrie. Il est inculpé pour "trafic de stupéfiants" et "participation à une organisation criminelle".

Gilet pare-balles et casque sur la tête, Sergio Roberto de Carvalho est emmené, jeudi 15 juin, dans un fourgon blindé en direction de l'aéroport de Budapest (Hongrie). Un dispositif de sécurité exceptionnel pour transférer l'un des plus dangereux criminels au monde, surnommé le "Pablo Escobar brésilien". Tout au long de la route, des dizaines de militaires et policiers lourdement armés sécurisent le convoi, jusqu'à sa montée dans un avion en direction de la Belgique.

Il était recherché depuis 2020

Il y a tout juste un an, l'homme âgé d'une soixantaine d'années avait été interpellé à Budapest. Recherché depuis 2020, il est soupçonné d'être à la tête d'une vaste organisation de trafic de drogue à destination de l'Europe. Sergio Roberto de Carvalho est désormais détenu dans une prison de Bruxelles (Belgique). La Belgique est la principale porte d'entrée de la cocaïne en Europe, et le nom du trafiquant brésilien revient dans de nombreux dossiers. À son arrivée, il a été entendu par un juge d'instruction, qui l'a inculpé pour "trafic de stupéfiants" et "participation à une organisation criminelle".