Trafic de drogue : la médiathèque fermée sous pression des dealers

À Nime (Gard), la médiathèque récemment rénovée et qui était squattée par des dealers va être finalement détruite. Un lieu de culture dans le quartier de Pissevin, où la guerre des gangs terrifie les riverains, avait été fermé par la mairie car les agents ne s’y sentaient plus en sécurité.

Des fenêtres brisées, condamnées et des rideaux baissés, il est difficile de croire que la médiathèque dans le quartier Pissevin à Nîmes accueillait encore du monde l’année dernière. "C’était vraiment un lieu chaleureux et convivial. Il y avait aussi bien des enfants que des adultes. Pour la jeunesse c’était un bon moyen de s’occuper et ça évitait de traîner dans le quartier et de faire n’importe quoi", explique une habitante du quartier. Un havre de paix et de culture qui a été rattrapé par l'insécurité dans l’un des quartiers les plus pauvres de France.

Des espaces verts pour remplacer la médiathèque

La médiathèque aujourd’hui fantôme est située dans une zone enclavée propice au trafic de drogue. Sa réouverture était envisagée. Elle devrait finalement être détruite remplacée par des espaces verts qui devraient voir le jour en 2026.

À Pissevin, la guerre des gangs terrorise les riverains, une enfant de 10 ans prénommée Fayed est mort l’an dernier, victime d’une fusillade en pleine rue.

