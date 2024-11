Trafic de drogue : l’argent, le nerf de la guerre

E. Pelletier, T. Souman, C. La Rocca, N. Sadoc

En pleine tension autour du narcotrafic, le parquet de Marseille (Bouches-du-Rhône) a annoncé l’interpellation d’une quinzaine de personnes et la saisie de plus d’un million d’euros en liquide. L’argent de la drogue représenterait près de 3,5 milliards d’euros en France.

Dans des sachets plastiques, plus d’un million d’euros en petites coupures ont été saisis en début de semaine dans le Vaucluse. L’argent se trouvait dans une cache aménagée dans le plancher d’un fourgon utilitaire. Ce sont des sommes récoltées sur des points de deals. Les trafiquants sont de plus en plus organisés pour éviter que l’argent tombe entre les mains de la police.

Assécher les réseaux financiers des trafiquants

La traque des circuits financiers du trafic de drogue est un enjeu majeur. En France, le profit généré par le trafic est estimé à 3,5 milliards d’euros par an. Cet argent sale est en partie réinjecté dans des entreprises et des commerces de proximité. Mais la plus grande partie des sommes part à l’étranger, là où vivent les chefs de réseaux, notamment à Dubaï (Émirats arabes unis). L’objectif de la justice est de priver de ressources les trafiquants français en asséchant leurs réseaux financiers.