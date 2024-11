Trafic de drogue : "Il faut qu’on arrête de traiter Dubaï par-dessus la jambe" fustige Yannick Jadot

"Dubaï est une plateforme internationale du blanchiment d'argent", il faut "arrêter de traiter Dubaï par-dessus la jambe", s'indigne le sénateur écologiste sur franceinfo samedi 9 novembre. Pour Yannick Jadot, la France, y compris l'Europe, "doit mettre la pression à Dubaï", qui doit s'inscrire, selon lui, dans le plan de lutte contre le trafic de drogue : "Si on considère que la lutte contre le narcotrafic est une cause nationale, on ne peut pas se satisfaire que Dubaï soit le pays rêvé de ceux qui blanchissent l’argent des narcotrafics".

🔴 Plan de lutte contre le narcotrafic : pour Yannick Jadot il faut "construire un parquet national antistupéfiants", Il faut mettre la pression sur Dubaï, plaque tournante du blanchiment d’argent. C’est une coopération internationale. Et je regrette que Bercy n’ait pas été là" pic.twitter.com/198OP7DEl1 — franceinfo (@franceinfo) November 9, 2024

Pour le sénateur, il faut "engager le bras de fer avec Dubaï, comme avec le Venezuela, la Colombie et le Maroc". Il réclame plus de moyens de coordination et d’investigation. Il regrette l'inaction de Bercy, grand absent selon lui de la présentation du plan de lutte contre le trafic de drogue vendredi à Marseille par Bruno Retailleau et Didier Migaud car, pour lui, "il faut taper les narcotrafiquants au portefeuille, il faut suivre l'argent".