Témoignage : le combat d’un père endeuillé, qui sensibilise aux dangers de la drogue au volant

En 2022, 700 personnes ont perdu la vie à la suite d’incidents impliquant la prise de stupéfiants. Témoignage, dimanche 16 avril, d’un père qui a perdu son fils, renversé par une conductrice sous l’emprise du cannabis et de l’alcool. Pour sensibiliser, il part à la rencontre des lycéens de sa région.

Il a tenu à se rendre dans un petit coin de Flandre, le seul endroit où sa douleur s’apaise. Il y a dix ans, Ignace Cardinael perdait son fils dans un accident de la route. "C’est innommable, c’est indicible. On m’a arraché mon garçon. Mon garçon c’était quelque part un petit peu non confident, mon bras droit", confie-t-il. Le 15 juillet 2012, François circulait avec un ami à vélo. Une automobiliste l’a percuté de plein fouet. Elle avait bu et fumé du cannabis. Elle a tué le père de trois enfants, âgés de 2, 4 et 6 ans.

Sensibiliser aux dangers de l’alcool et de la drogue au volant

Deux à trois fois par semaine, Ignace Cardinael se rend au cimetière. Peu après l’enterrement, il a fait une promesse à son fils : "Que des choses similaires n’arrivent pas dans d’autres familles." La prévention, c’est désormais son moteur. Il se rend dans les établissements scolaires de sa région deux fois par semaine. Il a déjà rencontré 40 000 jeunes, qu’il tente de sensibiliser aux dangers de l’alcool et de la drogue au volant. Devant des élèves attentifs, parfois bouleversés et émus aux larmes, Ignace Cardinael évoque avec pudeur sa famille déchirée, et ses petits-enfants en deuil.